議會衝突致保安屢受傷遭起底　團體請願冀保安局嚴肅處理

立法會內務委員會在月初召開的特別會議，有保安在混亂中受傷，被物件擊中受傷，更有人在網上揚言要將立法會保安員及其家人起底，香港保安經理學會認為事態嚴重，今午（18日）到政總請願，及向保安局代表和議員葛珮帆等遞交請願信，要求保安局保護在立法會工作的保安及其家人安全。

該學會主席曾榮輝表示，近日立法會保安人員屢次因民主派議員於議事廳製造肢體衝突，以及有民主派人士在網上把保安人員個人及其家人資料公開起底，而且有網民更揚言保安員要「禍必及妻兒」，怒斥有關行為無法無天，更加是恐怖打壓。他指學會嚴厲譴責傷人及恐嚇行為，並促請保安局嚴肅處理，嚴正執法，讓保安員不需要在恐嚇的情況下，影響其執行合理職責的安全性。

議員柯創盛則指，留意到有人士試圖向保安員施壓，惟保安員只是一份工作，若因工作而遭人起底，甚至連累家人，認為對他們不公平。柯又指香港在反修例示威和新冠肺炎疫情影響下百業蕭條，希望民主派議員別再以政見先行，而是聚集做好帶動經濟民生工作。