政Whats噏：平機會被批得把口　朱敏健同議員駁火

香港推動《性別歧視條例》多年，但一直都遭人詬病話漏洞多、唔完善，直到今年1月先至刊憲建議，將騷擾餵哺母乳嘅女性定為違法，但其他涉及性傾向同性別歧視嘅保護法例就一直未有下文。平等機會委員會主席朱敏健今日(18日)去立法會政制事務委員會匯報工作進度時，就畀班議員輪流炮轟，鬧佢做嘢「得把口」，處理個案又雙重標準。之不過朱都唔係省油的燈，同班議員逐一駁火，又話自己做事風格同判斷絕非如議員所言，令到出咗名牙尖嘴利嘅議員都忍唔住爆咗句「你都好寸吓」添啊。

話說近日社會上出現多宗涉及歧視嘅事件，例如有食肆喺餐廳門口張貼告示，表明唔招持講普通話嘅人士。朱敏健都話留意到近年愈來愈多涉及身份歧視嘅個案，尤其係歧視新移民嘅個案，但根據現行4條反歧視法例，未賦予權力畀平機會處理包括身份歧視在內嘅歧視現象，但至於就相關範疇立法嘅研究，則會持開放態度喎。

議員葉劉淑儀聞言，就話朱「得把口」，指社會上有好多聲音，要求有關方面修例以提供保護，平機會應該主動就政見、口音等歧視行為，向政制及內地事務局提出立法建議先啱。之但係朱就對葉劉嘅批評不以為然，認為自己做嘢有根有據，仲寸葉劉嘅一番言論係基於佢「大隻講」嘅錯誤假設，覺得如果依照葉劉嘅建議嚟辦事，咁同個「郵政信箱」冇乜分別，又指「左手嚟右手去」絕對唔係佢嘅處事手法喎。

呢番說話可謂激到葉劉「紮紮跳」，反駁話：「你有無讀過書㗎？我有咩錯誤啊？我寄本書你睇啊！」但朱就懶理對方發火，堅持葉劉說法有誤，搞到葉劉嬲嬲豬咁拋下一句：「你應該炒魷魚啊！」朱同葉劉嘅激烈駁火，令到場邊食花生嘅議員郭家麒發言時都忍唔住話，平時見過咁多官員，亦見過多屆平機會主席，但今日見到朱嘅言辭反應，都可以話「你都好寸吓」。

至於議員陳志全就狠批平機會多年來做嘢慢，又指平機會雖然自2016年，推出1份好詳細嘅「禁止性傾向性別認同及雙性人身份岐視」研究，惟4年來先後經歷周一嶽、陳章鳴，以及到現任嘅朱敏健，都未有積極推動有關立法工作，並形容係「石沉大海、苦無寸進」，又從冇公開回應過。而朱就只係話，立法工作屬於政府嘅職權，而平機會只可提供建議。