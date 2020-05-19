腸炎患者疫情下怕上公廁拒外出　醫生指勿停覆診

新冠肺炎疫情未止，而炎症性腸病(簡稱腸炎)患者需要定期覆診、發作時亦需不斷上廁所，有患者因怕使用公廁會增加感染風險而足不出戶，甚至拒絕覆診。今日(19日)為炎症性腸病日，有專科醫生指炎症性腸病是一種不能「斷尾」的疾病，患者需按醫生指示持續服藥和覆診，以減低炎症和紓緩症狀，長期控制以減低復發風險，呼籲患者不要因害怕感染新冠肺炎而拒絕前往覆診。

香港炎症性腸病學會會長、兼腸胃肝臟科專科醫生李建綱指，炎症性腸病是由身體免疫系統的不正常反應而引起，屬非傳染性的慢性持續疾病，主要包括克隆氏症及潰瘍性結腸炎兩大類。李指，本港過去20年間炎症性腸病的患者人數上升了7倍，情況愈趨普及，而患者的發病年齡約介乎20至40歲。

受到新冠肺炎影響，李指出有部分患者因擔憂在外使用洗手間會增加感染風險，因此「完全不出門、拒絕覆診及配藥」，甚至成為「自閉青年」。但事實上，現時香港未有發現與炎症性腸病有關而感染新冠肺炎的確診個案。李呼籲經醫生評估後仍需定期覆診的患者，不應因怕受感染而拒絕前往覆診，更不應怕藥物可能影響免疫力而擅自停藥或減藥。

李又指，雖新冠肺炎及炎症性腸病患者皆會出現肚瀉，內地新冠肺炎患者中，有腸道相關病徵的比例更高達79%，但新冠肺炎患者的肚瀉病徵約在發病後的1至8日出現，約持續1至14日，且會同時出現發燒、咳嗽及有痰等症狀；相反炎症性腸病患者的肚瀉時間可以長達4星期，如沒有適當的治療，症狀更會持續。

由於炎症性腸病患者的病情反覆，李表示臨床所見不少患者會「覺得無咩事就停藥」，令再次病發時情況嚴重，甚至需要切除部分腸道。他認為香港可以考慮設立炎症性腸病專科護士，專責跟進患者的服藥情況。