連鎖超巿減塑成效低　綠色和平促定去膠目標　

新冠肺炎疫人人自危，即棄產品和塑膠包裝似乎成為必須品，但有損環保。綠色和平今日發布本港連鎖超市走塑評級報告，發現本港多家連鎖超級市場仍是零星走塑措施，在制定長遠減塑計劃「交白卷」，導致該等超市在減塑得分低，總分一百分多在三十分以下。綠色和平批評本港連鎖超市「歎慢板」，促請一眾超市急起直追，落實更多走塑方案及相關時間表。

綠色和平去年八月，邀請各大連鎖超市就前年的走塑，問卷調查減塑政策、措施、倡議與創新及資訊透明度，考該組織的「查膠隊」實地點算數據評分，發現所有超市表現強差人意。

其中一家擁有超過三百間門市的超市集團，雖已制訂員工使用包裝內部指引，並試行減輕塑膠包裝重量，惟現有政策有欠創新，亦欠缺整體減塑包裝計劃，得分僅得十五點五分。

另超市集團及高級專門店，推出過十數項減塑措施，如設指引減少自家品牌包裝、減少網購塑膠包裝，以及專門店特立自攜容器優惠等，但因集團未有提供具體減塑時間表和目標，得分亦只得二十七點一分。

另外，綠色和平去年亦派出「查膠隊」在各超市點算塑膠包裝率，揭露大多超市包膠率約八成，更有多達九成九。該環團項目主任陳可淳指，有超市試行裸裝蔬果的銷量提升，顯示消費者支持減塑，促超市負起企業責任，帶領卸走無謂包裝。

多個超市集團回覆均表示，已逐步減塑、試行裸買，並構思新措施，有近日將紙包飲品回收箱鳳線設置，亦有設定今年減膠包裝兩成五的目標。