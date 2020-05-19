探射燈：東網早揭棕地工廈閒置　浪費大埔工業邨靚地

政府常以土地供應不足為由，強推明日大嶼計劃，被轟倒錢落海。而東網早前動用人力物力，派遣約10名記者搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港其實「大把土地」可作發展。

本港多個團體都關注棕地發展，並發現不少棕地均在「曬太陽」，未有適切發展。其中本土研究社曾指新界有1023公頃棕地未納入發展；環保團體綠色和平則指若發展約400公頃棕地，估算只需333億港元造價，已可興建約14萬個公營單位。

除了棕地，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已不再從事工業活動，政府亦可重整及善用工業區，甚至把工業邨土地改成房屋用途。另外，本港現時有3大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，工業式微下多個工業邨大都有名無實，甚至出現空置。以大埔工業邨為例，佔地76公頃，連同旁邊逾6公頃的閒置土地，極具發展潛力。該幅閒置地西面與富善邨為鄰，南面是大埔海濱公園，建成住宅的話，大部分單位可享無敵海景。不過，該幅閒置地由多個政府部門和機構瓜分，以臨時租約批出。

事實上，這些土地屬政府、機構或社區用地，只要向城市規劃委員會申請，就可興建住宅，政府卻任由這幅地閒置最少20年。而較小型的工業區亦應移往大型工業邨內，騰出的工業區便可再重組或重置作建屋用途。