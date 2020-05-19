探射燈：疫情下經濟重創　各界促煞停明日大嶼

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港經濟遭受重創。2月公布的財政預算案已預告財政赤字高近1400億港元，未來5年更連續出現赤字，及後提出的紓困措施，有關開支若需在本年度支付，赤字更可能擴大至高達3000億港元；經濟學家估計財赤可能更大。不過，面對龐大財赤，政府仍堅持硬推估算造價逾6000億港元的「明日大嶼」填海計劃，各界批評現時本港經濟陰霾未除，水深火熱之際，政府仍堅持推展明日大嶼，隨時「一鋪清袋」。

疫情肆虐，摧殘本港經濟，政府防疫抗疫開支大增，庫房更見緊絀。縱然港府面對逾千億元財赤，但仍一意孤行強推造價高達6240億港元的明日大嶼填海計劃，4月5日發展局書面回覆立法會時，未有表明暫緩，並申領5.5億港元撥款作中部水域人工島前期研究，包括檢視不同的運輸基建連接方案，並探討這些方案對附近和地區交通的影響等。

根據土木工程拓展署的估計，若獲立法會財委會批准撥款，今年第4季將展開研究，預期2024年第2季完成。4月8日特別財委會上，發展局指政府仍有意推行有關計劃。

「（推明日大嶼的話）庫房壓力一定會好大，香港財政唔健全嘅話，長遠會影響香港喺世界嘅信貸評級。」香港中文大學商學院客座教授冼日明直言，政府應該考慮擱置明日大嶼計劃。他認為政府最初估計的財政赤字應該都「低估咗」，實際財赤應更大，並可預料之後多年亦會面對財赤，因疫情影響廣遍全球，所需復甦時間相當長。

他預期下年難免有財赤，本地生產減少，生產總值跌，許多稅收、賣地等收入都會下降，但支出增加。政府現時開支要謹慎，用在真真正正幫到市民和刺激到香港經濟繼續向前的方面。而今次疫情來勢洶洶，尚不知有幾大影響和會持續多久，認為財政應該要「穩陣啲」。

「之前佢哋（政府）計過條數，當時未有赤字或疫情都話要發債券先負擔到條數，何況依家又有反修例影響經濟同疫情，肯定唔夠錢去付諸實行。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，現任政府強推明日大嶼，甚至可能遺下爛攤子予下屆政府，變相將大筆債務留待市民負擔。他認為政府叫停明日大嶼較明智，減少庫房虧損，又指早前亦不應申領研究撥款，趁現時仍來得切，立法會和民間都應齊心表達反對和煞停計劃。

「依家香港、內地經濟發展都陰霾未定，（明日大嶼是）豪賭一鋪變一鋪清袋，永遠翻唔到身。」議員郭家麒指出，計劃造價六千多億元，建基於太樂觀的估算，但他認為「起完肯定超過一萬億」。他又指現時最大問題是面臨經濟蕭條，政府表面縱有3萬多億港元外匯和財政儲備，惟當中不少要用作穩定港元，「啲錢係唔郁得」。他擔心，一旦落實明日大嶼計劃，恐令本港陷入港幣危機，「無錢穩定港元會畀金融大鱷狙擊」，而現時政府無法節流亦欠長遠開源計劃，貿貿然強推明日大嶼風險更大。他認為相關研究撥款亦應叫停，「講緊幾億，要嚟畀受（疫情）影響嘅行業仲實際，好過掟落鹹水海！」