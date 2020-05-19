料逾9成僱主申資助出糧　羅致光：違規或不予第二期補貼

資助僱主出糧的保就業計劃下周一(25日)起接受申請，每名僱員每月最多可領取9000港元補貼，為期半年。勞工及福利局局長羅致光今早(19日)在電台節目表示，計劃是希望僱主不要裁員甚至結業，否則疫情好轉時，企業難以盡快重新起步，相信香港27萬名僱主中有逾90%都會申領補貼，認為動用810億港元預算會相當接近實際情況。他又指，若然政府直接將資助發放給僱員未必可以保就業，因僱主仍有可能會裁員。

他重申，公司在申請時要有承諾，獲得的資助要花在員工身上及不能裁員，亦規定6至8月份的受薪僱員人數不能夠少於3月份，如果僱主刻意裁員會被罰款，甚至或不予再申請第二期計劃。被問到即使僱主裁員，但罰則並非很多，擔心未必有阻嚇力，羅稱如果「罰入肉」，剩低的僱員可能會受害，因為違規的企業或會結業。

羅表示，該項計劃屬於全新，第一期計劃內容需要簡單並盡快推出，明白社會對計劃有一定意見，但認為不可以蹉跎歲月，加上無法預測8月後的經濟情況，所以當局設計制度時要讓僱主保留靈活性。