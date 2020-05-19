保就業計劃今推專用網站　一度無法進入

為僱主補貼員工薪金開支的保就業計劃，下星期一(25日)起接受首階段申請，其專用網站ess.gov.hk今日(19日)早上9時起推出，但東網記者今早約9時半嘗試進入網站不果，網頁顯示為「403 ERROR」，並指網頁或流量可能過多或配置錯誤，即使數度重新整理仍沒法進入網站，至今早10時許才成功進入。

網頁內列有計劃申請資格、程序、工資補貼計算方法等資料，並列出法律責任及罰則計算方法。計劃熱線1836122及電郵則由本月13日起供市民查詢，開放時間星期一至五上午9時至下午6時，申請期內即5月25日至6月14日的服務時間，則為星期一至日上午9時至下午6時。政府指，至今收到逾2萬個查詢。

第一期保就業計劃申請期為期3周，涵蓋僱主今年6至8月共3個月的工資補貼，料最快6月底發放津貼。僱主可自行選擇去年12月至今年3月其中一個月份，作為計算補助金額的基礎，領取補助期間的受薪僱員人數不能少於今年3月的受僱人數。每名僱員工資上限為1.8萬港元，補貼上限為9000港元。