前區議員獲委任常任裁判官　組織批政治背景濃厚促收回

有團體要求司法機構收回任命余俊翔的決定。右二為法院代表。(何天成攝)

司法機構上月委任9名人員擔任常任裁判官，其中曾代表公民黨參加2014年離島區議會東涌北補選並當選的余俊翔亦獲委任，現負責東區裁判法院法庭第十庭。有組織質疑余俊翔的政治背景濃厚，不適合出任常任裁判官，今日(19日)到終審法院門外請願，要求司法機構收回任命的決定。

組織一行3人到法院門外請願，法院派代表接收請願信。組織認為，余俊翔為前公民黨成員及區議員，近6年曾兩度參選區議會選舉，政治背景濃厚，與公民黨關係密切，絕不適合出任常任裁判官，又指其政治立場難以令人信服其裁決能做到不偏不倚。組織早前發起網上聯署，收到2.1萬多個簽名，顯示市民對此高度關注。

組織另質疑司法機構未有在余的履歷中，提及其政治背景及參選經歷，有為其掩飾之嫌，形容是欲蓋彌彰。

司法機構資料顯示，余俊翔於1984年在內地出生。2006年及07年在香港城市大學分別取得法律學學士學位及法學專業證書。2009年在英國杜倫大學取得國際貿易與商業法法學碩士學位。同年在香港獲大律師資格，於同年開始私人執業。所有任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出，並在上月20日起生效。