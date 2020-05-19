杯麵作掩飾　海關破越南抵港貨櫃私煙案

香港海關昨日(18日)經風險管理，揀選一個由越南胡志明市抵港的貨櫃作查驗，該個貨櫃報稱運載即食麵。

海關關員打開貨櫃後，發現面層以杯麵作為掩飾，櫃內裝有約220萬枝懷疑私煙，該批私煙約值600萬，應課稅值420萬，另櫃內亦有一批口罩及消毒用品。關員其後拘捕一名48歲報稱任職文員女子，及一名29歲報稱任職散工男子，兩人懷疑負責安排貨櫃轉運及接收。

海關稅收及一般調查科，私煙調查組指揮官方冠亭指，將繼續調查該批私煙來源及去向，不排除會有更多人被捕。此外，由本年1月至今海關破獲多宗私煙案，總共檢獲約6,600萬枝懷疑私煙，數量已超去年全年，反映海關源頭打擊私煙策略有成效，海關將繼續從儲存、分銷及販賣等層面，全方位打擊私煙。

方續指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200百萬元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人管有、處理、出售或購賣私煙均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬港元及監禁2年。提醒市民如有懷疑，可向海關舉報。