政府強調海洋公園救亡無plan C　議員批逼啃豬頭骨

陷入財困的海洋公園踏入生死存亡之秋，立法會財委會今日(19日)繼審議政府的54億撥款申請，計劃讓園方清還貸款並維持1年運作。會上多名議員質問獲撥款後，是否有具體發展方案令海洋公園起死回生。商務及經濟發展局邱騰華强調，保育教育是中心主題，未來可利用上下園區騰空地方考慮舉行不同活動，或連同南區周邊一起發展，但涉及修例，會與政府其他部門商討，强調處理財務問題並無plan C。會議討論2小時仍未有投票。

財委會上意見紛紜，議員容海恩表明支持，不願因疫情而失去樂園，但相比起外地的主題樂園，海洋公園確實比較遜色，遊戲殘舊不吸引，對本地旅遊未有涉及，希望能以撥款令海洋公園起死回生；朱凱廸則決定投反對票，並指會考慮提出中止辯論，因大家有選擇困難，不知道這議題會討論到幾時。

議員張華峰認爲，申請撥款猶如逼立法會「啃豬頭骨」，批評政府根本無提供長遠發展方法，除了倒閉或撥款撐1年外，有否第3個後備方案？他又批評政府後知後覺，海洋公園董事局成員由政府委任，董事局亦有政府人員加入，當局無可能不知道海洋公園營運情況，質疑當局爲何不早些成立檢討小組，而新設的檢討小組又要花費1990萬港元。

議員鍾國斌表示，海洋公園經營不善，欠下大量債務，質疑為何要納稅人付錢，建議政府抽起用作還債的30億 ，並提出清晰的運作計劃plan C，建議半年之後債務重組，可再商討。議員麥美娟認爲，海洋公園最重要找出病因爲何？公園長期缺乏客源及吸引力，尤其是禮品，曾在園內購買禮品，但竟然發現淘寶也有類似產品，要求政府提供長遠發展方案，講述如何提升公園吸引力。

議員鄺俊宇則擔心園內7500隻動物，認爲必須要有plan C，若撥款通過不到動物如何處理？議員邵家臻表示，倒錢落海同倒錢落海洋公園無分別，質疑亞視也是香港人的回憶，「點解當年唔出手救亞視呢？」議員葛珮帆指，對撥款感到「掙扎」，而政府所提交的文件看不到如何拯救樂園，建議先收回文件，提出清晰的發展方案再作討論。

邱騰華認爲，海洋公園仍有生計，但目前必須跨過困難，因疫情及財政狀況令公園無法轉身，而樂園的主題定位、客源、營運方面有營運空間，惟受目前法例所綑綁，要求營運一定要在園區內發展。未來會考慮修例，聯同南區周邊地區一起發展，例如循興建碼頭方向發展交通；又會利用上下園區騰空地方考慮舉行 不同活動或者其他表演方式，而不需要包括入票務內，改變目前一個門票玩勻全場的形式；並利用公園依山傍水的獨特環境，予本地客入園消閑。

面對多名議員查問若不通過撥款，海洋公園是否有後備方案？邱强調，就處理海洋公園財政困難並無plan C，若倒閉清盤，最後話語權不在政府及公園。海洋公園公司行政總裁李繩宗則指，若不幸倒閉後，會盡量找適合地方送走園內所有動物，但目前在疫情下，要找到足夠空間及聲譽的地方很困難，不願看到香港失去珍貴的動物保育大使。