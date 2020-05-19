浸大研新淨化藥物技術　可消除藥物副作用

不少藥物都有不良副作用，香港浸會大學發明一種淨化藥物的新方法，採用一種新的納米材料製造技術，製造出金屬納米彈簧，並透過轉動裝置去控制藥物份子的手性，去消除藥物出現副作用，有助製造更安全和有療效的藥物。研究成果已於國際科學雜誌《自然化學》發表。

浸大物理系副教授黃陟峰表示，許多化學分子有兩種手性，藥物亦會含有數量均等的左手性分子和右手性分子，即常見的「外消旋藥」。其中一種手性分子可治療特定疾病，但另一種或會有不良副作用。因此，將兩種手性分子分離，或只生產具備治療效果的單一手性分子，可有助製造更安全和有療效的藥物。

不過，黃指，選擇性地生產單一手性分子十分困難，且生產過程中大多要使用稱為「手性配體」的分子，技術過程複雜、昂貴而且不環保。黃的研究團隊聯同四川大學、廣西醫科大學及南方科技大學，研發出一種全新納米材料製造技術，在一塊基板上製造出金屬納米彈簧，而基板的旋轉設置可決定金屬納米彈簧是左手性抑或右手性，然後再以紫外光引發化學反應，形成與手性藥物相似的手性分子產物。

黃指，這種新技術可輕易造出只有左手性或右手性的藥物，有助消除許多藥物的不良甚或是致命的副作用。而此技術使用的金屬納米彈簧可重複使用，當大量生產藥物時可更高效、低成本及環保。