張建宗去信梁君彥　盼立法會盡快審理國歌法等法案

張建宗去信梁君彥，希望立法會在今屆會期內盡快審理國歌法等多項法案。

政務司司長張建宗昨（18日）去信立法會主席梁君彥，指今屆立法會會期只餘約9個星期及8次會議，政府期待立法會可盡量完成審議共31項立法項目。張早前亦去信內務委員會主係，關於政府計劃於5月27日立法會大會恢復二讀辯論的10項法案，當中包括《國歌條例草案》、《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》，及《2019年職業退休計劃(修訂)條例草案》等，張又指當中不少立法項目具一定迫切性。

張表示若這些立法項目未能在今屆立法年度審議，將會失效。故政府希望梁君彥在擬定餘下會議安排時，能考慮立法項目擠壓的情況，亦懇請立法會抓緊時間，盡快完成相關立法程序。

另外，張又指政府亦打算於稍後向立法會提交3項法案作首讀及二讀。另外政府亦計劃提交3項決議案，包括委任終審法院首席法官的議案及按《刑事訴訟程序條例》動議的擬議決議案。

5月27日立法會大會恢復二讀辯論的法案

1. 《國歌條例草案》

2. 《2019年商標(修訂)條例草案》

3. 《2020年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》

4. 《2020年稅務(修訂)(船舶租賃稅務寬減)條例草案》

5. 《2018年旅館業(修訂)條例草案》

6. 《消防安全(工業建築物)條例草案》

7. 《2018年歧視法例(雜項修訂)條例草案》

8. 《2019年職業退休計劃(修訂)條例草案》

9. 《2019年版權(修訂)條例草案》

10.《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》