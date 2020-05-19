立法會秘書處報警指2保安員昨於內會受傷　中區警區重案組跟進

立法會內務委員會選舉主席昨日(18日)再爆混亂，導致2名保安員受傷送院，立法會秘書處已報警處理，案件交由中區警區重案組跟進，探員昨晚到立法會拍照搜證，並向部分保安員錄取口供。據知，其中一名保安員把議員許智峯抬離場時受傷，並會就事件追究。

據了解，許或違反香港法例第382章《立法會(權力及特權)條例》19B條「干預議員、立法會人員或證人」，凡任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

就此事件，立法會主席梁君彥昨以行政管理委員會主席身份發表聲明，指內會進行主席選舉期間出現秩序混亂的情況，更有議員多次衝向正在執勤的秘書處職員，導致有保安人員受傷，對此感到十分遺憾。

內會自去年10月起停擺7個月，昨召開第18次會議，用約1小時完成主席選舉。被指定負責主持選舉的議員陳健波提前進入會議室並坐在主席位，民主派議員進入會議室後即衝向主席台，又舉起黑布包圍自己和保安，隨即爆發混亂，台下兩派陣營亦互相指罵，陳健波先後把14名民主派議員逐離場後，最終在沒有非建制派投票下選出主席，由現任內會主席李慧琼以40票成功連任。