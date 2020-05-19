港大深圳醫院及在內地醫療服務港人　回港時可申請豁免強制檢疫

繼港府早前為內地醫院提供服務的本地醫護人員豁免檢疫後，港府昨(18日)公布，豁免港大深圳醫院及於內地提供醫療或牙醫服務的香港企業接受強制檢疫的申請機制，包括港大深圳醫院所僱用和授權的最多50名人員，及合資格在內地提供醫療及牙醫服務的香港企業擁有人等。他們需要在回港前7天接受港大深圳醫院的病毒檢測，並在回港時出示有效的檢測陰性結果報告。

食物及衞生局指出，獲豁免人士包括港大深圳醫院所僱用和授權的最多50名人員、持《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》有效《香港服務提供者證明書》，在內地提供醫療及牙醫服務的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多1名人員，或上述企業所僱用和授權的最多2名人員。

當日獲豁免人士須在回港前7天內、從採集樣本當天起計算，接受港大深圳醫院的病毒檢測，並於回港時向出入境管制站的獲授權人員出示有效的檢測陰性結果報告。

該局又指，獲豁免人士只可就獲批准的服務前往及逗留於其提供服務的地區或城市，期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。回港後14天內須接受由衞生署安排的醫學監測，亦須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。