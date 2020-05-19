O記總警司、新界北副指揮官村屋涉違規　政府人員今視察

2名警隊高層被指在村屋霸官地及僭建，分別為有組織罪案及三合會調查科(O記)總警司黃維及新界北總區副指揮官曾正科。政府人員今日(19日)下午分別到2人位於大埔錦麗園及荃灣川龍村的村屋視察，並進行拍攝及記錄，相信是要了解有否違規。

黃維被指在錦麗園村屋天台建有一間面約300呎的玻璃屋，疑為僭建物，今日下午亦有2名政府人員前往視察。根據土地註冊處資料，黃維於1995年以301.8萬港元購入該村屋頂樓。

另外，今日下午3時，約5至6名地政總署人員到曾正科持有、位於川龍村多幅土地的村屋視察，分別到曾本人、其母及外父居住的村屋外圍了解，之後又到曾正科將土地租予租戶作茶樓的停車場視察，期間拍攝及作出紀錄，未有作出回應。

曾正科的鄰居向東網記者表示，曾的96歲外父數年前喪偶，遂種植盆栽以作寄託，怎料愈種愈多，才疏忽擺放至官地，現已立即放回私人地方。

曾正科被指在川龍村自住村屋的天台涉嫌僭建一個上蓋；其母居住的村屋亦涉嫌僭建；而其年屆96歲外父居住的雙連村屋，涉霸佔官地在門前放置盆栽；至於他租地予租戶經營的一間茶樓，亦涉嫌霸佔官地，在其上加建停車位。曾解釋，自己於今年1月才接手處理相關的土地及住屋問題，已與相關部門溝通，並會全面作出配合及跟進。