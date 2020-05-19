復工復聚指數4日急升逾10點　市民盼解禁心切

港府今(19日)宣布延長禁聚令至6月4日，而卡拉OK、夜總會等的停業令則延至本月28日。惟香港民研最近4日的疫情復工指數及復聚指數均升逾10點，分別由41升至51.4及由45.8升至59，反映市民解「禁」心切。

香港中文大學地理及資源管理學系博士後研究員余柏康認為，數據反映市民期望回復正常生活，重開娛樂場所及撤銷禁聚令，「市民想取消禁聚令，有回些少生活。社區健康風險與心理健康要平衡」。而香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀亦指政府今日宣布禁聚令延長，未必符合民意。

另外，香港民研亦於本月12日至昨日(18日)期間，以電郵形式取得了858個香港市民代表組群，及8770個香港市民自結組群，對新冠肺炎疫情及政府相關措施的意見。結果顯示，分別有46%及58%受訪者對政府可重用口罩的效用表示「信心小」；亦有分別有50%及60%的市民對政府應對新冠肺炎的表現感「不滿」。

調查以屋邨和屋苑等小社區為分析單位，透過「香港民研社區群組」的框架進行調查研究，了解市民對疫情及政府相關措施的意見，包括政府應付疫情的評價，對全面封關及前線醫護人員發動罷工的意見等。

余柏康指，兩項數據或帶關聯，「市民不滿(政府)表現，連帶不滿口罩？這些都值得思考」。他又指，本地疫情近日逐漸穩定，但仍有50%至60%人不滿政府表現，「反映市民對政府的信心回不來」。