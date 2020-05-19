82%學生認為網上學習有負面影響 76%有學習壓力

全港學校因停課逾3個月，學生學習受影響。「恒生—聖雅各福群會青年職學平台」在今年3月至4月訪問922名高中及大專生，82%受訪學生指疫情對學習造成負面影響，76%人指因而構成壓力，壓力來源主要來自未能有效溫習、停課致學習被拖慢，以及長時間使用電子產品。

學校「停課不停學」，受訪學生指，網上學習時遇上不少困難。若以5分為最感同意，受訪學生指網上學習的自律性較在學校上課時弱(3.63分)，而家中學習環境亦不理想(3.48分)，以及教師的網上教學技巧生疏(3.08分)，引致在家學習的成效受影響。

不過，調查指學生停課期間有技能提升，例如在不同環境學習的適應能力(4.29分)、數碼應用技巧(4分)及解難能力(3.77分)。受訪學生亦認為提升了溝通技巧(4.31分)、批判思考能力(4.12分)及解難能力(4.09分)，他們認同這些技能，有助未來生涯發展。

該平台計劃經理陳寶聲認為，學生網上學習面對不少困難，從而造成極大壓力，學校即將復課，除須關注學生的壓力來源，重整心情準備復課外，亦可把握機會，提升有助學習及生涯規劃的技能，以應付未來的工作需要。