灣仔區議會討論六四晚會安排　民政專員帶隊離場

灣仔區議會今日(19日)召開大會，討論六四晚會、七一遊行及期間灣仔區的公眾活動安排。惟期間民政事務專員指會議超過討論事項超過區議會職能，拉隊集體離場，支聯會主席李卓人與建制派區議員亦爆發罵戰，場面一度混亂。

民政專員陳天柱在討論前稱，如討論事項超過區議會職能，秘書處會先作勸喻，如勸喻無效就會聯同政府人員離場，直至相關議題討論完畢，呼籲議員發言時切勿偏離活動安排。

支聯會主席李卓人隨即介紹過去30年入場安排，又指需要紀念死去同胞。陳提醒討論超出區議會職能，即「活動安排」。其後李刻意在每句話插入「安排」二字，試圖蒙混過關。陳再次要求討論事宜聚焦在活動安排，否則不進行秘書服務，又稱李提及的活動申請程序不是安排事項。

惟李卓人無視建議，繼續發言指雖然政府推行禁聚令，但不會中斷燭光晚會，批評政府借疫打壓晚會。陳多次勸喻無效後，遂聯同席上所有政府官員離場。李與在場建制派議員謝偉俊、黃宏泰一度爆發罵戰。官員離開後，會議室只有7位民主派議員，主席楊雪盈稱會議室內仍有合法人數，決定繼續開會，又批評陳擅離職守。

當討論完有關議程後，政府人員返回會議室繼續開會。但議員梁柏堅動議，要求譴責林鄭矮化區議會，陳強調討論事件不符合區議會職能，再度帶隊離場。