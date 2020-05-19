向警察宿舍掟汽油彈　15歲男生認罪候判

15歲中四男生去年11月18日在柴灣已婚警察宿舍外掟汽油彈，導致一名警長所居住的單位的外牆及窗被燻黑。男生遭男途人發現制服，並交由接報到場的警員拘捕，當時他口鼻都在流血。該男生今（19日）在東區法院少年庭，承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，暫獲准保釋至7月14日，等候其感化官、社會服務令及心理報告後才判刑。

裁判官直言本案15歲男被告犯了嚴重罪行，若他已成年一定會被判監。裁判官又提醒被告，不論目的為何，犯法就要承擔刑責，更說：「你做嘅時候可能覺得好小事，但後果可以好大」。官又指可幸是，除被告自己被制服時受傷外，事件中無其他的傷亡。

辯方求情時指，被告患有自閉症，判斷能力受影響，容易卤莽犯事。他的父母及多名親友均到庭支持他，學校老師及社工亦撰信力證他品性純良，犯案屬單一事件，重犯機會不高。

控方案情指，去年11月18日約下午4時，有途人發現被告與一名不知名女子各自向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，途人成功制服被告及報警，女子則逃去，涉案單位的外窗及牆被燻黑，當時警長與其家人在單位內，沒有受傷。