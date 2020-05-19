官拒襲警案匿名令申請　指保護已夠不能常規化

去年10月全港多區出現反禁蒙面法示威，期間一名健身教練被指在將軍澳襲擊警察，因而被控襲警，案件今（19日）在觀塘法院再訊。被告不認罪，案件排期在7月8日開審，預計審期2日，期間被告可繼續保釋。控方申請讓涉案警員匿名，惟裁判官聽罷控辯陳詞後，認為控方未能確實指出警員如何受驚，實毋須在高院禁制令外再施加保護，更不能把匿名令常規化，下令控方公開警員身份。

22歲被告吳智晉，報稱任職健身教練，原被控於2019年10月7日在將軍澳唐德街，博愛醫院八週年鄧英喜中學外襲擊警長A。法庭就匿名令申請作出裁決後，控方將「警長A」改成「黃成輝」。

控方申請匿名令時，力陳不公開出庭警員的姓名，可以防止該警員及其家人被起底；又引用數據指，匿名令開始在部分法庭案件實行後，被起底的警員數目顯着減少，由去年6月的逾千名至今年只有34名。

辯方律師坦言高等法院已頒發臨時禁制令禁制不合法起底行為，故要法庭再施行匿名令是多此一舉，而控方引述的數字所反映的其實是禁制令的效果。再者，控方根本不能指出該警員的心理狀態及其家庭壓力是如何受到影響。律師直指警員其中一個職責就是指證疑犯，質疑：「如果咁都驚，仲係咪適合做呢份工？」