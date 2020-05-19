疫情下無收入無社交　精神支援熱線求助上升16%

新冠肺炎陰霾籠罩全球，各行各業大受打擊，市民情緒壓力亦臨近「爆煲」！提供24小時精神健康諮詢熱線「即時通」服務的利民會表示，今年2至3月疫情期間，「即時通」求助來電較去年同期上升16%，總來電高達9216個，其中逾半求助是因感到疫情為生活帶來沉重壓力，包括經濟狀況、擔心防疫物資不足，或因禁聚令無法進行社交活動等。

該會表示，曾有一名女士本來有服用抗抑鬱藥，惟在疫情下，多個社區設施均不開放，包括圖書館及社區中心等，令其失去社交生活，她因長期留在家中情緒飽受困擾，久而久之有孤單及抑鬱的感覺，故致求助電話尋求協助。

精神科專科醫生麥永接表示，禁聚令實施對市民社交生活有較大影響，如無法上班或上學，長時間留在家中亦缺乏社交及接觸，會容易產生孤獨感及無助感，繼而引起抑鬱的感覺。他認為單身、獨居人士及長者均屬高危一族，建議若有需要時可多打電話與人交流，包括使用坊間支援熱線等。

此外，該會指去年社會運動緊接今年的新冠肺炎，令香港市民普遍精神健康狀況持續轉壞，「即時通」服務在2019/2020年度共接獲42,534個求助電話，即平均每日有117個。