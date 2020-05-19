最新失業率達5.2%創10年高位　多4萬人失業

政府統計處今日(19日)公布，經季節性調整的失業率由今年1月至3月的4.2%，上升至今年2月至4月的5.2%。就業不足率亦由2.1%上升至3.1%。失業人數由162,200人上升至202,500人，增加約40,300人。

總就業人數由今年1月至3月的3,720,000人，下跌至2月至4月的3,657,400人，減少約62,600人。同期的總勞動人口亦由3,882,200人下跌至3,859,800人，減少約22,400人。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於新冠肺炎疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率急升1個百分點至5.2%，為超過十年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3.0%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

他續指，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率急升至9%，為超過15年來的高位。就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來最高位。當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12%及8.4%。建造業的情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至10%及8%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及藝術、娛樂及康樂活動業。