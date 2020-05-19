《頭條新聞》抹黑警隊投訴成立　通訊局向港台發警告

香港電台屢遭批評立場偏頗，其中節目《頭條新聞》的部分環節，更被指抹黑警隊在新冠肺炎疫情下發揮的角色，有誤導公眾之嫌。通訊事務管理局今(19日)表示，收到超過3300人投訴《頭條新聞》惡意抹黑、污衊和嘲諷警隊和政府防控疫情工作，審議後裁定投訴成立，決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

有關今年2月14日在港台電視31及港台電視31A台，以及在電視廣播有限公司翡翠台播放的電視節目《頭條新聞》的投訴，通訊局認為有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，而由於通訊局就上述個案收到非常大量的投訴，故此不會向投訴人作個別回覆。

通訊局解釋，一般觀眾能明顯察覺到《頭條新聞》被投訴的一集對警方作惡意的描繪，以侮辱警隊及傳達偏見，有譏笑所有服務於警隊或有志加入警隊的人之嫌。局方認為這種描繪與警方任何具體行為或工作，或公眾對警隊行使職權的關注完全無關，而是旨在污衊整個警隊作爲一個社會群體，以及對整個群體作無理攻擊。

此外，有關的描繪在其後集數的同一環節重複使用於其他有關警隊的內容，顯示污衊和侮辱的內容並非無意或只是偶然出現於單一情節或趣劇，而是有意圖持續宣揚當中隱含的侮辱和偏見，因此通訊局認為該環節中主持的描繪令整個警隊受到污衊和侮辱。

另一宗個案是有關去年9月22日在奇妙電視有限公司香港開電視播放的電視節目《歐聯最精彩》的投訴，通訊局同樣裁定投訴成立，並向奇妙電視發出勸喻，敦促它嚴格遵守《電視廣告守則》的相關規定。