網民熱話： 司機斑馬線照衝？葵涌貨Van「硬碰」7人車尾

雖然斑馬線範圍行人享有過路優先權，不過有部分司機依然拒絕「讓路」。近日有車Cam就拍到一架客貨車與七人車一前一後齊齊駛過馬路，不過七人車選擇在斑馬線前急煞讓人，但尾隨客貨車卻未及收油，結果硬撼七人車車尾。網民就揶揄客貨車拒停的後果就是破財。

現場是葵涌大連排道，事發於上周四(14日)中午近1時。一名男子正準備橫過斑馬線，此時一架七人車剛好駛至，司機因見有途人，在駛近斑馬線前一刻匆匆停車，惟隨後一架客貨車似乎想衝過，最終在收掣不及下，硬撼七人車車尾。

不少網民都抱食花生心態，直指客貨車是跟車太貼累事，「跟咁貼把鬼咩」、「前車唔到最後都唔停，後車一路跟貼唔知做乜？」認為客貨車「搵唔到有贏嘅理由」、「肯定破財」。亦有人搞笑稱「車手唔貼近，點樣食到你的氣流呀！」

網民有話說

Go Arsenal：唔使片七人車都贏硬啦

Franco Ho：搵食車係有另一套守則，你哋唔明

Faifai Jack：貨van佬...畀錢啦！

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