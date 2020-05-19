活用HUAWEI Mobile Services　瞬間提高流動生活體驗

華為的智能產品近年大受歡迎，為方便用家，廠方更開發HUAWEI Mobile Services（HMS），將一系列服務跨裝置、跨場景貫通各種華為智能產品設備，帶來「全場景生態」的流動生活體驗。

HMS服務愈見多元化，當中包括HUAWEI AppGallery、HUAWEI Cloud、Huawei Pay、HUAWEI Video、HUAWEI Music、HUAWEI Themes以及Member Center。要全面開通HMS，最關鍵是HUAWEI ID，註冊成為HUAWEI會員後，隨即可以使用HMS上的所有服務。HUAWEI ID會將用家的個人數據儲存，並將數據同步至所有華為智能裝置，非常方便。只要用家啟用帳戶保護，於新裝置或網站登入HUAWEI ID時，手機就會收到驗證碼進行雙重認證，避免其他人惡意登入。

將舊機資料轉移至新機，向來令不少用家感到煩惱。而支援iOS及Android的官方應用程式「Phone Clone」，可以快捷、無痛地轉移舊機上的通話記錄、聯絡人、相片、影片、應用程式甚至WhatsApp對話記錄等資料到新手機。只要於新舊手機上均安裝及啟動Phone Clone程式，新手機會產生一個QR Code，再以舊手機掃描後即可將兩機連接，用家亦可選擇需要轉移的資料及應用程式。

HUAWEI AppGallery應用程式商店，是全球第三大應用程式商店。目前全球接入HMS Core的應用程式數量超過5.5萬，全球每月活躍用戶已經超過4億，未來更會有更多應用程式陸續上架，為用家提升智能應用體驗。而本地應用程式的數量亦在每週遞增，應用程式分為18種，包括金融理財、社交通訊、購物、便捷生活、出行導航、飲食旅遊、新聞、影音娛樂等等，例如OpenRice開飯喇、AlipayHK、美圖秀秀、東網 、myTV Super、Kkbox、TikTok等，同時提供大量外地應用程式。值得一提是，HUAWEI AppGallery內不定期舉辦有獎遊戲，參加者有機會獲得智能手機或配件，絕對不容錯過。

至於HUAWEI Cloud可以為用家備份照片、影片、聯絡人等重要資料，用家亦可於不同HUAWEI智能裝置上共用資料。最重要是HUAWEI Cloud整合多項技術，獲得國際認可的私隱標準認證，私隱及安全性方面符合最高規格要求，有效保障用家的私隱和資料安全。每位HUAWEI ID用戶登記後，可獲得5GB的儲存空間，更可另購額外的儲存空間，相當靈活。此外，選購HUAWEI P40 系列並於手機上註冊新的 HUAWEI ID、或登入現有HUAWEI ID，並啟用「50GB 連續包年」服務，即可獲享一次首年免費 50GB HUAWEI Cloud服務。

而最近正式在香港推出的Huawei Pay，就可以透過NFC技術進行支付功能，用家只需下載HUAWEI WALLET後，再於程式內綁定指定信用卡，並以HUAWEI手機靠近銷售點終端機，毋須使用實體銀行卡即可完成交易。Huawei Pay同時加入面部、指紋辨識等生物認證技術確認用家身份，確保交易安全地進行。

而HMS服務亦將會陸續推出，讓用家更容易跨裝置、跨場景使用HUAWEI智能產品，帶來更多元化的使用體驗。