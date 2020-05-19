中大發現帶有基因突變的頭頸癌患者　存活期長一倍

頭頸癌是十大常見癌症之一，泛指口腔癌、咽癌及喉癌，而吸煙、飲酒及感染人類乳頭瘤病毒（HPV）的人都屬高危一族。中文大學醫學院最新研究發現，若患者的腫瘤具有「MAPK信號通路」的基因突變，他們的臨床治療效果會較一般患者為佳，因此存活期較其他人長一倍，亦較適合免疫治療。中大認為此基因突變可作為一種新型基因生物標記，為患者訂造更佳的治療方案。

全球每年有超過70萬宗頭頸癌新症，頭頸癌一般會以較高強度的化療及電療作為治療方案，對患者生活質素帶來負面影響。中大醫學院最新研究發現，約2成的頭頸癌患者出現「MAPK信號通路」的基因突變，這種基因突變令腫瘤有較多的滅癌免疫細胞，導致腫瘤細胞在接受治療後死亡，抑制腫瘤生長，存活期中位數是95個月，較一般患者的48個月多一倍。而口腔癌患者在接受免疫治療後，存活期甚至比一般患者長3.3至4倍，顯示免疫治療對帶有此種基因突變的頭頸癌患者有更佳效果。

中大生物醫學學院副教授呂偉欣表示，上述發現可因應患者是否帶有此種基因突變而制訂更有效的治療方案，可改用較低強度的治療，減低高強度化療或電療為患者帶來的負面影響，研究團隊正研究為頭頸癌患者制訂更精準的免疫療法方案。