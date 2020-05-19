議員斥政府低估失業情況　促暫停輸入外勞

香港最新公布今年2至4月失業率達5.2%，創10年新高，逾20萬人成為失業大軍。立法會人力事務委員會今午（19日）召開會議，有議員質疑政府低估失業情況，未有了解失業人士所需。多名議員關注勞工處會否有新措施支援失業人士，並促請政府發放失業援助金，暫停輸入外勞，以免打擊本地勞工市場。勞工處表示，會主動接觸僱主尋找更多職位空缺。

身為委員會主席的勞工界議員陸頌雄表示，失業率創新高，勞動人口在沒有人口老化情況下大幅減少2400人，質疑統計處低估失業情況，又批評數字冷冰冰，政府未有就失業情況進行調查，包括了解失業人士所需。他促請該處暫停補充勞工計劃，暫緩輸入外勞。有議員則反映，勞工處每項就業支援計劃的報讀人數、留任比例按年下跌，經勞工處轉介而成功獲聘的人數，由2015年的1.4萬人下跌至去年的約8000人，情況令人擔心。

勞工處處長陳嘉信表示，今年首4個月私人機構職位空缺約18.8萬個，較去年同期減少，而今年首4個月成功透過該處而就業的個案約3.26萬宗，他「死撐」稱「成績算係唔錯」。被問到有否新措施協助市民就業，陳僅重申今年下半年會提高不同就業計劃的在職培訓津貼及提供留任津貼，以鼓勵僱主聘請青年、年長及殘疾人士。

陳又解釋，資訊科技發達，市民使用智能電話及上網直接尋找工作成為大趨勢，因而令勞工處的轉介人數減少。該處未來會主動接觸曾使用勞工處職位空缺服務的僱主或使用其他平台招聘的僱主，了解有否更多職位可提供。

勞工處助理處長(就業事務)許柏坤補充指，中高齡就業計劃的留任津貼原本只提供予60歲以上人士，由於就業情況轉差，留任津貼將擴展至40至59歲人士，留任津貼由每月3000港元，增至4000港元。