41天無新確診所有患者已出院　研擴檢疫範圍為通關作準備

澳門新冠肺炎疫情緩和，當地已連續41天無新增病例，維持45宗確診，今日(19日)最後1名患者出院，即全部患者已康復出院。澳門衞生局局長李展潤稱，澳門自3月15日爆發第2波疫情至今已66天，做到新增患者全康復出院、病人零死亡及醫護零感染。他強調政府會擴大核酸檢測範圍，並為爭取早日恢復正常通關往來作準備。他又呼籲市民要堅持戴口罩及減少聚集，以保持良好的衞生習慣。

李表示，香港政府剛宣布延長限制政策和擴大核酸檢查，當局亦會繼續擴大檢測範圍至密切接觸者、入境人士、門診病人、醫護人員、口岸檢疫邊防檢查人員、老人院、社會設施工作人員和所有新入院病人，都需要做核酸檢查。

他又提到，澳門現時雖屬風險極低的地區，有不少人關注澳門何時恢復正常通關。惟他指外國如俄羅斯、印度等地每日仍不斷有新增個案，故所有的防控措施仍要維持一段時間。李強調，通關需與各地政府協商，而澳門一直與香港、珠海和廣東省協商溝通，各地政府會研判、分析風險和防禦政策措施，並為爭取早日恢復各地正常經濟社會往來做好準備。

山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，今日出院患者為澳門第29宗病例的15歲留英國女學生，她於3月16日自英國經吉隆坡轉機，抵達香港國際機場後入境並停留1周，3月24日搭金巴經港珠澳大橋抵達澳門，因入境時有呼吸道徵狀送院檢測後確診。她共住院56天於本月17日及19日鼻咽拭子病毒核酸檢測為陰性，符合出院標準，會繼續在高頂公共衞生臨床中心接受14天康復期隔離。