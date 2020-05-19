新世界首創自助口罩提取機　4萬基層下周起免費攞

疫情近日緩和，但口罩依然需求殷切。新世界發展早前自設廠房生產的「香港製造」口罩正式面世，並全港首創「自助口罩提取機」，將於下周一(25日)起陸續投入服務，約4萬名受惠基層可透過分布全港18區的37間指定中心的口罩提取機，免費「嘟」卡領罩10星期。

新世界與17個非牟利機構合作，分2階段於她們轄下37間指定中心設置「自助口罩提取機」，並通過有關機構，向預先登記的合資格基層及弱勢社群，派發印有二維碼的「口罩提取卡」，讓他們每星期憑卡到口罩提取機獲取「新世界口罩」一包共5個口罩，為期10星期。

第一階段將由下周一(25日)展開，8個非牟利機構約1.2萬名正接受服務人士率先受惠，在19間指定中心自助提取免費口罩至7月底。第二階段計劃進一步擴大受惠人士範圍，參與的非牟利機構再增9間，由即日起至5月22日接受符合資格的基層市民申請，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民，可向參與第二階段的18間指定中心登記。

如申請人數超出預留名額，有關機構將進行抽籤選出受惠者。第二階段則預料逾2萬名受惠人士將獲發口罩提取卡，由6月15日起開始自助領罩至8月中。

新世界自助提取口罩計劃資料

參與計劃的非牟利機構：17個

指定中心總數：37間(分布全港18區)

受惠人數：約4萬人

提取口罩日期：5月25日至8月中(各指定中心分階段提取)

查詢熱線：2269 6830

(星期一至五上午9時至下午6時接聽，星期六、日及公眾假期休息)