母男友涉藉詞內褲招惡運性侵　女生稱不想母親不開心

初中女學生指控母親男友以掂過她的內褲不吉利為藉口，繼而對她連番性侵「轉運」一案，今(19日)於區域法院續審。事主X透過法庭視像系統作供，坦言視被告為一家人，多年來她從未告訴母親有關被告侵犯她的事，因為不想母親不開心，加上她認為「無乜證據」頂證被告，擔心「講出嚟好似無人信」。控方舉證完畢，法官裁定控罪表證成立，被告將明天將決定是否出庭自辯。

現年16歲讀中五的X指，事發期間母親每月有兩三晚需要返夜班，又經常會去打通宵麻雀，她曾叫母親留在家中過夜，但母親不了了之。她指被告雖常常埋怨碰到她的內褲後惡運纏身，但不知何解他似乎沒將「黑仔嘢」告訴母親，她又透露在讀中三時學業壓力沉重，負面情緒比較多，故常有自殺念頭，社工亦知道她有鎅手習慣。

X表示事後她感到好羞恥：「唔知點解咁細個就要經歷呢啲嘢」，但辯方質疑X在錄影會面中向社工憶述事發經過時，卻表現得十分雀躍和開心，X解釋：「我本身性格係個開心嘅人，唔鍾意對住人哋喊，我想抱住個正面少少嘅態度，咁可能令我講出嚟舒服啲」，說到此處X終按捺不住，語帶哽咽。

控方另傳召X的母親出庭作供讓辯方盤問，母親承認X與被告關係良好，常一起玩耍，她憶述於所指稱的案發期間，她本想偕被告返順德家鄉，叫X到生父家中暫住，但X寧願叫被告留在香港相伴，最後母親獨自到順德，被告與X則獨處了一星期。

控方另播放被告的錄影警誡供詞，被告形容與X情同父女，他承認曾跟X說過「掂到女人底褲唔吉利」之類的說話，X又曾將內褲「揈來揈去」打到他，但他從未侵犯過X，警員問他知否X為何要對他作出如此嚴重的指控，他表示不知道。