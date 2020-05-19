南非抵港人士不獲准居家隔離　提覆核指政府任意拘留

政府規定由南非、印度、巴基斯坦、孟加拉和尼泊爾等地來港之人士，抵港後必須進入指定中心隔離14日。一個香港家庭上周四（14日）由南非返港後，被安排到八鄉少年警訊永久活動中心隔離，他們昨（18日）入稟高院申請司法覆核，指美國人均感染個案比例是南非的22倍，美國來港人士可居家隔離，但南非來港人士反而要在中心隔離，屬任意拘留。他們因此要求法庭撤銷政府的決定，並准許他們居家隔離。

6名申請人包括 Leslie Grant Horsfield（下稱男戶主）、其妻子葉凱欣（譯音、下稱女戶主）、他們3名分別9歲、7歲和22個月大的子女、以及他們的家庭傭工。

他們指稱，少年警訊永久活動中心環境非常惡劣，整個單位都舖滿塵灰，床鋪不但發霉，還有螞蟻和死蟑螂，窗外又不斷傳出溝渠臭味。此外，女戶主形容中心派發的食物僅是「一盒糊狀物」，根本難以下嚥，中心方面又不准他們叫外賣或由家人送食物。她指中心情況，對她有高血壓的丈夫，和未滿2歲、仍會周圍亂摸然後吮手指的幼女特別無法接受，並擔心今次會對孩子造成精神創傷。

申請人指女戶主在入營後翌日，便即發電郵向特首陳情，請求讓他們居家隔離。同日衞生署向她覆信，指由於個別國家的檢驗比例偏低，難反映該些國家的實際感染情況，從而婉拒了女戶主的要求。

另外，申請人亦找到拉丁美洲國家玻利維亞、巴西、哥倫比亞和墨西哥作比較，指該4國人均感染個案比例都比南非多，而全民檢驗比例都比南非低，但該4國來港的人都可居家隔離。另外，美國的人均感染個案比例，更是南非的22倍，但美國來港人士就可居家隔離。申請人因此指要南非來港人士到中心隔離，是《基本法》不允許的任意拘留，應予禁止。