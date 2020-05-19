咪錶將智能化　政府加強打擊以雜物霸位

現有路旁咪錶由2003至2004年度開始使用，其可用年期即將屆滿。政府早於2017年提出安裝新一代咪錶，立法會《2019年道路交通法例(泊車位)(修訂)條例草案》委員會今午(19日)召開首次會議，航運交通界議員易志明自動當選為委員會主席。有議員關注新一代咪錶會否留有彈性，令咪錶可更智能化。

政府代表指出，現有咪錶僅支援以八達通卡付費，但新一代咪錶將同時支援非接觸式信用卡、電子錢包等電子方式作支付，並可透過手機應用程度遙距支付；同時每個泊車位將設有感應器，方便駕駛者知悉區內空置車位情況。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓質疑新一代咪錶欠缺智能元素，又關注政府會否為新一代咪錶加入更多功能，令其更智能化，例如能夠協助當局對違例泊車執法、加裝太陽能板或電動車充電器等。

當局回應指，因應私隱上的考慮，咪錶的感應器不會收集車牌等個人資料；至於是否加裝電動車充電器，當局表示過去亦有考慮，但認為在技術上未必可行。

本身並非委員的資訊科技界議員莫乃光關注政府會否在新一代停車收費系統上應用更多科技元素，例如運用咪錶加裝感應器後所收集的大數據，調整相關泊位的收費或可連續停泊時限等。莫又關注，現時有部分市民會以雜物佔用車位，擔心會出現駕駛者到場後才發現無法泊車的情況。當局則指，將來每4日將派員巡查每個泊車位一次，監察有否出現異常情況。