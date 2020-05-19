工時指引如無牙老虎　議員促標準工時立法

港府拒絕為標準工時立法，改為推行11個指定行業的工時指引，勞工處原定去年第一季至今年上半年逐步推出指引，但至今遲遲未推。多名議員今日（19日）在立法會人力事務委員會會議上炮轟指引如同「無牙老虎」，部分行業商會更表明指引不適用業界，質疑勞工處如何推出達勞資雙方共識的指引，議員促請政府考慮重啟標準工時立法。

旅遊界議員姚思榮指，酒店業主聯會早於去年9月發信列明工時指引不適用業界，而酒店業的勞、資、政府三方小組會議時更不歡而散，質疑勞工處沒法推出達共識的指引，「指引得個講字，唔該政府實事求是。」身為委員會主席的勞工界議員陸頌雄狠批，工時指引屬「無牙老虎」，即使日後推出亦只是一紙空文，又斥政府漠視市民現時超時工作不獲補償的慘況。

勞工處副處長(勞工事務行政)李寶儀表示，工時指引將涵蓋建議工時、超時工作補償安排等內容，可為行業帶來持續發展，強調指引要在三方小組共識下推出，才可令指引具一定認受程度，又重申因本港社會對標準工時沒有廣泛共識，立法工作因而擱置。