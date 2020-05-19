市道差租金不減恐現結業潮　飲食業冀政府撤禁聚令

新冠肺炎疫情加上禁聚令下，飲食業生意雪上加霜，有業界代表今(19日)指，若「禁聚令」再不放寬，或業主和地產商減租，恐怕未等到政府保就業措施實行，業界便無法繼續撐下去，「形成飲食業骨牌式結業潮，到時失業率更加差」，冀政府在疫情減輕的情況下盡快撤銷禁聚令，而地產商亦應減免部分租金，與業界一起共度時艱。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，政府在人工方面有補貼，業內人士大部分正支取無薪假，「應該裁嘅人已經裁晒，可謂裁無可裁。」他坦言飲食業最大的經營成本是租金，約佔平常整體開支15%，在疫情肆虐下，本來已疲弱的市道可謂百上加斤，加上政府實施禁聚令，業界隨即出現酒席取消等連串不利因素，使租金佔營運成本的比率，大幅飆升至30%以上。他指一間較大型的酒樓，租金可能要70萬至80萬港元，處於較旺位置的舖租更要100多萬港元，如業主不減租根本無可能營運下去。

梁透露，業界普遍認為今年的前景是灰暗的，不少同業都是「蝕住做，每月虧損幾十萬(港元)係閒閒哋，唔少每月都蝕超過百萬(港元)」，慨嘆政府怎樣補貼也沒有可能營運下去。