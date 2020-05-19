失業率創新高　政黨促政府設立失業援助金

本港失業問題惡化，最新失業率高達5.2%。有政黨今日(19日)約見政務司司長張建宗和勞工及福利局局長羅致光，繼續要求當局設立失業援助金，並敦促當局盡快向市民發放一萬港元，並針對現有兩輪「防疫抗疫基金」補漏拾遺。

議員陳克勤強調現時失業問題嚴重，部分失業人士靠借錢度日，包括向財務公司借貸或以信用卡進行現金透支，指當局應及早向他們提供失業援助。另一議員鄭泳舜就促請當局推出失業援助金，要求當局向現時20萬名失業人士，提供連續3個月、每月6000港元津貼。

議員柯創盛則關注本年度公屋租金調整問題，指房委會是參照上年度經濟情況作出調整，意味很可能會出現加租情況，建議當局屆時為公屋住戶代繳一個月的租金。議員周浩鼎就關注基層演員無法受惠於現有援助當中，要求當局容許他們以提供過去工作證明申領援助。

他們又同時要求政府盡快將現時正於火炭駿洋邨檢疫的人士，遷往其他檢疫中心。陳克勤指出，很多準入住家庭已安排子女於下個學年於沙田區內上學，若未能夠於今年9月前入住駿洋邨，小朋友將需要跨區上學，同時會加重基層家庭負擔。