53歲廚師急性肝衰竭陷入昏迷　急需換肝續命

再有急性肝衰竭的病人急需換肝續命，53歲廚師葉龍章一直無病無痛，惟上周日(10日)起突然出現肚痛等不適症狀，上周一(11日)病情加劇，女友急召救護車送院，證實因乙型肝炎誘發急性肝衰竭，住院短短一日已陷入昏迷，目前正在瑪麗醫院深切治療部留醫，需要插喉。家人引述醫院指病人急需一周內換肝，否則有生命危險，呼籲市民伸出援手。

劉女士是葉先生的女友，她指葉任職廚師，每日工作逾10小時，十分勞苦，近日出現身體不適，以為只是工作疲勞，但上周起身體愈發不適，她於是召救護車將葉送院。醫院當晚告知劉，病人患上急性肝衰竭，已去到需要換肝的程度，目前情況危殆。

劉指葉與前妻育有一子一女，但因感情疏遠，子女未決定捐肝，而她本人因血型不脗合而不適合捐贈。她指葉性格溫和，為人善良，深得同事及朋友喜愛，他出事後有不少朋友都表示有意欲捐肝。她又呼籲市民可支持器官捐贈，而葉適合A型或O型血人士的肝臟移植。

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁表示，病人目前已陷入肝昏迷第4期，情況十分危急，若病情再拖，有機會出現腦水腫甚至腦幹死亡，需要數日內換肝。他又指病人誘發急性肝衰竭的原因不明，病情惡化得很快，其血凝固指數高，需要以血漿治療。他又說，因受到新冠肺炎疫情影響，今年頭幾個月的遺體肝捐贈低迷，呼籲市民支持器官捐贈。