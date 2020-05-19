政Whats噏：重提元朗721事件　何君堯林卓廷又火拼

監警會上個星期五公布有關舊年反修例示威及嘅一連串社會事件同相關警方行動嘅報告，政府同一日就以「香港的真相」為題召開記者會。議員何君堯同林卓廷今日(19日)出席電視節目嘅討論環節，本身係討論監警會報告及未來警民關係發展嘅，但2人一碰頭就即刻「撻着」，又再爆發罵戰，圍繞住721元朗事件火拼。

2人喺節目開始無耐已經嘈到聲疊晒聲，激烈程度同之前香港眾志秘書長黃之鋒同青年發展委員會委員林琳上節目辯論有過之而無不及！林卓廷指何君堯當晚煽動白衣人打人，問何君堯會唔會為此而道歉，林仲拎咗何當晚1張同白衣人握手嘅相出嚟，何見狀就叫林將相擺埋一邊先喇，又重申自己同721事件無關係，話自己無做錯到又點解要道歉呢？何仲話要道歉嘅，應該係民主派議員，係佢哋誤導年輕人暴動。

何之後將721當晚嘅時間線讀返出嚟，林打斷何，指大家都知份報告講乜喇！林又澄清佢經常出現係示威現場係因為要保護市民，又重申當晚佢啱啱去到元朗嗰陣冇任何保護自己或具攻擊性嘅嘢喺手，係之後有市民畀咗把遮林，叫林幫手擋一擋白衣人。何就即刻問林當時有冇擋？林話梗係有啦，反問係咪自衞都唔得先？何聽完之後忍唔住哈哈大笑，拍手叫好。

林知道何係基督徒，就問《聖經》入面嘅十誡當中第九誡係咩？何講笑話「戒咗你先呀！」林就話第九誡係不可作假見證，寸何係721事件上講大話！林又再問何當晚點解要同白衣人握手，何就解釋自己同邊個人都會握手。主持人多次想引導佢哋返去正題，叫佢哋唔好淨係指控對方，但都無用。

話口未完，2人又爆罵戰，林話要告何誹謗，而何仲直頭拎咗張告票出嚟話要告林。主持人即刻阻止，指佢哋唔可以係節目上面咁樣告對方，指節目要以公眾利益為重，任何個人法律事務絕對唔可以係節目上處理。何就惟有將份告票拎畀林，話擺住係佢嗰度先，唔好咁婆媽，而林又真係接過告票，擺係枱面喎。咁係咪當收咗呢？