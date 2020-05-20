延長8人以上禁聚令被指有政治考慮　港府稱指控毫無根據

港府延長禁止8人以上聚集的「禁聚令」兩周直至6月4日，有評論指此舉是有政治考慮，港府發言人周二(19日)深夜發文表示，有關指控是毫無事實根據。

發言人指，政府立法限制在公眾地方的群組聚集，是為了降低傳播病毒的風險，當中完全不涉任何政治考慮。而政府一直採取張弛有度的策略，在公共衞生、經濟發展及社會日常運作三方面作出適當的平衡，適時調節控制疫情的措施。政府考慮到上星期出現本地群組新冠肺炎個案而源頭未明、復課在即，以及公眾和專家對群組個案是否會在社區引起大規模爆發表達關注，認為在現階段應大體維持現行的社交距離措施14天，包括對群組聚集的限制，視乎疫情的發展再作檢討。

發言人續稱，政府考慮到宗教團體提出信眾參與宗教活動的需要，認為可在適當防疫條件下，放寬對宗教聚會的限制，但這些聚集只限於慣常用作崇拜地點的宗教場所舉行，而不是全面放寬；至於其他在公眾地方舉行不同類型的群組聚集，政府認為目前未有條件全面放寬，但會因應疫情的發展作出適當調節。