IVE畢業生用資訊科技技術　助本地口罩商監控生產環境

新冠肺炎疫情下口罩「一罩難求」，本地口罩生產商大增，如何保證廠房符合衞生標準成一大難題。有香港專業教育學院(IVE)畢業生成立初創公司，上月與本地的口罩生產商合作，利用雲端、物聯網等資訊科技技術，為廠房度身訂造一套生產環境監控系統，提供24小時自動化監控功能，確保生產商可於無塵車間製作口罩。

本身是IVE資訊科技學科畢業生的城通科技有限公司行政總裁楊嘉強表示，有關監控系統共分3部分，第1部分是監控室內溫度、相對濕度及懸浮微粒PM2.5濃度等，並配合物聯網技術，調節空調及鮮風機等，確保空氣質素符合標準。

第2部分是利用智能電錶監察機器的用電量等，分析機器的狀態，提早識別機器異常；第3部分是安裝閉路電視保安系統，並連接至雲端系統，當室內出現異樣時管理人員會即時收到警告提示，方便其盡快處理。

他表示，系統安裝時間一般要3天，現時正與一間本地口罩生產商合作，為其2個生產場地安裝有關系統，亦正與其他廠商接洽，下一步會考慮改進系統，如加入人工智能技術等。

楊於2006年在IVE畢業，並成功升上大學，其後於2010至2011年成立現時的初創公司並成功進駐科學園。他指明白疫情下各行各業均十分艱難，但鼓勵年輕人應堅持理想，不要因疫情而離開自己興趣行業，否則將失去機會，同時亦提醒創業者應不畏艱難及不斷嘗試。