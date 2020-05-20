起底歪風牽連官員及師生　私隱專員要求社交網刪文

私隱專員黃繼兒周二(19日)晚發新聞稿，稱「起底」歪風U型反彈，近日牽連官員、立法會保安人員、老師及學生共約30宗的個案，受害人除被揭露包括其家人的個人資料私隱，有人更表示或鼓吹對他們的家人不利；私隱公署已主動展開調查，私隱專員已要求有關人士立即停止「起底」，並去信涉事的社交網絡平台要求立即移除有關帖文。

私隱專員強調，「起底」行為觸犯《私隱條例》，一經定罪最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。另外，高等法院亦已發出臨時禁制令，禁制任何人故意地在互聯網傳播或發布任何煽動或威脅使用暴力的訊息，私隱公署會將涉嫌違反法庭禁制令的個案轉介律政司跟進。而就老師和學生被「起底」的個案，公署亦已聯絡有關學校跟進及提供適切協助。

新聞稿內並無提及任何官員的身份，但近日教育局局長楊潤雄要求取消文憑試歷史科一條有關20世紀初中日關係的題目之後，楊的兒子隨即被網民起底，公開其相片及澳洲就讀院校等個人資料，更有網民聲稱會對他不利。

私隱專員在新聞稿稱，公署於去年6月14日接獲首宗「起底」及網絡欺凌的相關個案，截至本月15日，公署共接獲及主動巡查後發現4,592宗相關個案；其中警務人員及其家屬仍是單一組別計受影響人數最多的，共1,630宗，佔約35%；而對政府官員及公職人員進行「起底」的個案共186宗，佔約4%。

公署亦已依法將1,411宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控；亦將涉嫌違反法庭禁制令的44宗個案轉介律政司跟進。