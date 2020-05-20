廣華醫院團隊重用物料3D打印　研製防飛沫屏風

新冠肺炎疫情未止，廣華醫院職業治療團隊為減少醫護人員接觸到潛在患者的飛沫，以3D打印技術，配合舊物循環再用和人體力學的設計，為急症室和診斷及介入於射科分別設計了兩款「防飛沫屏風」，增強了醫護人員和病人對檢查過程的信心。屏風在通過感染控制處的審核後，已成功在今年3月投入服務，並得到前線醫護人員的讚賞。

急症室資深護士李辰飛表示，急症室醫護人員需要為部分懷疑感染新冠肺炎的病人抽取樣本化驗，在過程中設備需要接觸到病人的深喉或鼻咽位置，病人難免會反射性咳嗽或打噴噴嚏，飛沫容易直接接觸到醫護人員的保護衣。為了增加醫護人員的信心，便聯絡職業治療部部門經理陳俊松研究設計裝備。

陳俊松表示，得悉醫護需要後便立即著手設計，最後將已棄用螢幕活動底座，配合3D打印連接的部件，成功在兩個星期內完成設計「防飛沬屏風」，每個成本約3000港元。

職業治療團隊隨後以「曬衣架」為設計靈感，配合3D打印部件，再改裝另一款屏風，以分隔放射治療師與病人，成本每個約六百港元，他們計劃再製作額外5個屏風供部門使用。診斷及介入放射科高級放射師張泰然表示，屏風能有效防止醫護人員直接接觸到病人的飛沫，亦不會影響對病人的診治。