東方日報A1：黑暴疫魔煎熬　失業率5.2%創10年新高

疫暴夾擊連累逾廿萬打工仔飯碗不保，失業率飆升幅度創卅九年以來新高。政府統計處昨公布最新失業率，為百分之五點二，較對上一次統計上升一個百分點，是該處自一九八一年有紀錄以來最大升幅，失業人數亦突破廿萬人。而餐飲服務業更是哀鴻遍野，失業率達百分之十二，遠超於整體水平。勞工界指，最新失業率仍未能反映全部實況，因部分打工仔正處無薪假的「假就業」狀態，要求政府暫停輸入外勞及加強本地培訓。而一向「樂觀」的政府亦坦言，疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化，意味失業率「仲有排升」。

本港自今年一月底爆發疫情後，無薪假、減薪及裁員之聲此起彼落，統計處上月發布今年一至三月的失業率上升零點五個百分點，已是近十年罕見，未料昨日公布的新勞動人口統計數字更加震撼人心。經季節性調整的失業率由今年一至三月的百分之四點二，上升至二至四月的百分之五點二，是八一年有紀錄以來最大升幅。同期的就業不足率亦由百分之二點一上升，至百分之三點一，是二○○四年以來的新高。

總就業人數方面，由一至三月的三百七十二萬人，下跌至二至四月的三百六十五萬七千四百人，減少約六萬二千六百人。同期總勞動人口亦由三百八十八萬二千二百人，下跌至三百八十五萬九千八百人，減少約二萬二千四百人。兩者跌幅分別為百分之五點四及百分之三，均屬歷來最大跌幅。失業人數由十六萬二千二百人上升至廿萬二千五百人，增加約四萬零三百人。同期就業不足人數亦由八萬二千八百人上升至十一萬八千六百人，增加約三萬五千八百人。

至於與消費及旅遊相關的行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至百分之九，為超過十五年來高位。就業不足率則急升至百分之五點九，為有紀錄以來最高。當中，餐飲服務活動業的失業率急升至百分之十二。建造業情況同樣嚴峻，其失業率上升至百分之十。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。（見表）

勞工及福利局局長羅致光稱，由於疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化，又指因應青年人就業情況轉差，會提供更多非政府機構的在職培訓名額。政府進一步解釋，由於四月份是保持社交距離最嚴厲的時間，對於各行業影響更大。政府希望保就業計劃可發揮功能，防止失業情況進一步惡化，特別是一些受重創行業，例如與消費及旅遊相關行業，包括飲食、零售及酒店業。

勞工顧問委員會僱員代表周小松說：「多咗四萬人失業，數字上幾嚴重，但都未能反映勞工市場慘況，因為好多人放無薪假都計唔到！」在疫情穩定之際，他認為政府有好多措施可以做，例如創造就業，其次是不要輸入外勞，以及加強再培訓工作，協助失業人士轉行。僱主代表施榮懷則稱，希望疫情過後大家多出來消費，這是重中之重。他指政府已大手筆推出保就業計劃，補貼僱主不裁員。

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