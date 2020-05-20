綠色先鋒：綠惜煮意　零食物浪費餐廳

疫情期間外賣需求激增，但飽腹以後，即棄餐具、膠盒和膠袋，連同「餸頭餸尾」的廚餘，隨即丟進垃圾桶，被送至堆填區。自備外賣盒、飲管等食客少之又少，崇尚環保的食肆就更少。外籍純素食主義者Bobsy在香港開設餐廳，不但使用植物製造的餐具，並自發處理廚餘，轉化成有機肥料，務求達致「零浪費」。即使經營成本大增，亦堅持信念，皆因「地球經已被垃圾淹沒了」。

對飲食業而言，每天需用上大量外賣器具，廚餘數量更是驚人，要達致零浪費看似天方夜譚。但在灣仔有素食餐廳逆水行舟，不惜工本實踐環保理念。

餐廳設有回收箱，規定食客用膳後需自行分類「垃圾」。回收箱外形雖然與傳統三色回收箱相似，但有別於廢紙、鋁罐、膠樽分類，老闆Bobsy自訂合適餐廳的垃圾分類，包括可堆肥廢料、玻璃以及不可回收的垃圾。Bobsy拿着客人用餐後的托盤示範，他移走飲料玻璃樽後，隨即把剩餘的食物，連同包裝紙一併放到「堆肥」的那一格。

Bobsy指，「基本上你在餐廳用餐，餐廳內的東西都可以用以堆肥。」餐具及食物包裝亦可以堆肥？原來餐廳的「膠杯」是用植物提煉而成，而飲管是用上薯仔澱粉，食物包裝紙則在外層塗上蜜蠟，再用大豆提煉的色素當油墨，全部物料均可堆肥。

至於廚餘，Bobsy餐廳的廚餘均會回收，每月送到北大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心處理。Bobsy憶述，9年前要自行把廚餘堆肥，再駕車送到有機農莊，現時只需聘請回收公司運送廚餘，較節省時間。

Bobsy去年1月更成功找到可堆肥的包裝，向徹底零浪費之路邁進一大步。雖然餐廳處理回收成本大增，單是運送廚餘的成本，已用上約收入的1成，但Bobsy認為商家責無旁貸，「就如你每月亦要交電費、水費，只是要把回收的費用放進開支。」

食肆推行減廢措施並不普遍，不少客人欠缺回收知識，在Bobsy餐廳用膳後會把廚餘直接倒進「垃圾」箱。餐廳員工惟有不停向客人灌輸垃圾分類知識。如此執着，由於一個理念，「香港，以至地球經已被垃圾淹沒。」來自黎巴嫩的Bobsy在20多年間，早在港透過不同渠道倡議環保，現主力在素食餐廳推廣信念，源於食物是所有人的必需品，「一個人每天要吃上3至5餐，比起時裝、教育，我認為從飲食上着手，供應低碳足迹的食物，影響更大。」

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