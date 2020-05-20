探射燈：阻地區發展　短期租約歷55年

除新界非法霸佔官地的情況嚴重，地政總署處理政府土地的手法亦一直為人詬病。政府為免浪費土地資源，會將無即時發展用途的政府土地以短期租約形式出租，一般租約年期不超過7年。但早前審計報告揭示逾40%短期租租戶續租超過20年。有議員批評事件反映港府欠長遠土地發展規劃，促當局改善。

審計署分析截至去年10月、經由地政總署管理的5590份短期租約，發現有4565份、超過80%租戶租約超過7年不變；有超過40%租戶續租至逾20年；其中最長的一個租戶更續租達55年。

立法會發展事務委員會委員尹兆堅批評，地政總署及港府違反短期租約本來打算善用土地資源的原意，短租變長租無疑會影響當區土地規劃，亦反映當局欠缺長遠發展規劃。他指欠缺發展規劃亦會影響民生，他舉例指公營房屋供應不足，亦和沒有充分利用現有土地資源有關。

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