探射燈：狂呻無地　揭391頃官地閒置

關注本地土地發展的民間組織本土研究社於2018年曾發表報告，指本港至少有532幅面積不少於500平方米的政府官地，被用作短租、臨時用地或閒置。有關官地面積約301公頃，粗略估算足以興建9萬個過渡性房屋單位及其他民生設施。該組織表示政府坐享大量土地資源，卻無長遠規劃，促當局善用資源。

「其實現時情況比2018年更加嚴重！」該組織成員陳劍青指此類有發展潛力的官地被閒置，反映當局批租不力及欠長遠規劃。據立法會文件顯示，截至去年12月，未批租的政府土地已有1606幅，面積合共391公頃，單是港島已有67公頃土地。陳認為政府可利用有關土地興建房屋、社福或其他民生措施。

陳又批評政府對外表示土地不足，卻未有重視此類土地資源，反而着眼於「造地」工程，有浪費公帑之嫌。他認為過去土地問題引起公眾爭議，亦和港府未有善用現行資源，急於「造地」有關，他希望當局可以好好審視及發展現有土地資源。

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