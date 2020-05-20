探射燈：地政總署專組打擊不力　霸官地齋豎告示靠嚇

地政總署去年成立特別行動專責組打擊非法霸佔官地，至今打擊黑點僅及一半，霸官地仍舊遍地開花。東網記者日前巡視元朗兩幅未發展的政府土地，均發現被非法開墾，一幅更成「私人牧場」。有關注團體批評當局依賴公眾舉報違規，跟進被動，相關資訊亦久透明；議員炮轟該署監管不力，珍貴土地白白被浪費。

元朗長春新村一幅面積約2000平方米的政府土地已遭圍封，但有人在毗連的另一幅官地上違規搭建「羊棚」，並利用圍板的缺口，讓為數約20隻的草羊穿梭羊棚和官地間，政府土地頓成私人牧場。涉事羊棚面積最少45平方米，屋外滿布動物排泄物，發出陣陣異味。有男子聲稱涉事羊棚為私人地方，但據地政總署回覆，有關羊棚所在地為官地。而自稱為該男子妻子的女子亦一度表示，圍封地段已和政府簽訂短期租約，但其後又改口指不清楚詳情。

新田近彭龍地一幅達4000平方米的政府用地及毗鄰的私人土地亦遭非法開墾。有關土地範圍已被劃作綠化地帶，該處官地及毗鄰的私人土地被人用圍板一併圍封，兩地均布滿推土機的痕迹，大片草地及樹木被剷平。

去年7月，地政總署曾公布成立特別行動專責組，打擊100個大面積政府土地被非法佔用的黑點。至今年4月，該專責組只清理52個黑點。元朗區議會副主席麥業成表示，元朗一帶非法佔用官地問題仍然嚴重。

本土研究社成員陳劍青則指該署過於被動，又批評當局依賴民間監察，但有關資訊不透明；他舉例指很多有關政府土地的短期租約資訊都殘缺不全，有時會欠缺租用人資料及租金等資訊。

立法會發展事務委員會委員陳恒鑌直指，官地被霸佔與該署監管不力關係密切。現時有大量官地被閒置，但短期租約的申請手續繁複、行政時間長，令不少人鋌而走險，促政府加快短期租約的審批程序。

地政總署發言人指，該署會因應投訴、查詢或其他部門轉介，展開實地巡查；平日亦會不時巡查黑點。若發現違規，該署會按《土地（雜項條文）條例》作出土地管制行動。

規劃署發言人指，新田涉事地點已被劃作綠化地帶，而有關私人地段的挖土及填土工程已屬違例發展。署方曾於今年3月及5月向相關人士發出「停止發展通知書」，要求中止違例發展工程。

漁農自然護理署發言人指，該署於本年1月及3月曾到新田視察，發現政府土地上有樹木被砍伐的情況。署方正就懷疑有關非法砍伐樹木進行調查，並會繼續密切留意情況。

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