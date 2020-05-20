網民熱話：巴士遲到乘客爆粗？　車長極憤怒：「我打工咋」

巴士遲到車長畀人鬧？昨日（19日）網上流傳一段巴士車廂短片，一名車長在滿載乘客的巴士上，公然大聲指罵一名男乘客，雖然其行徑非常側目，不過網民獲悉事件來龍去脈後，不止未有狠批車長，反指車長發脾氣有理。

片段由網民Ricky Chow於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發出，事發前晚深夜，一架由深水埗往小西灣方向的118巴士車廂內，當時巴士停在路上。發文者指，一名男乘客疑不滿巴士遲到，上車後以粗口問候車長，結果惹怒車長反擊。片段開始，車長大聲質問乘客：「我依家問你乜X嘢事，X我老母」，乘客解釋「等得耐」，車長聽罷再「火起」：「等得耐關我X事」，又稱作為車長「全部睇時間開車」。

涉事的乘客似乎自知理虧，並沒有反駁，場面一度僵持。未幾，車長又再狂呻，稱自己不過「打份工，唔係帶個老母畀你X，你明唔明？」最後為免阻礙其他乘客，雙方約定到達藍灣半島總站後再行處理。整個過程司機非常火爆，車廂內其他乘客並無出聲，不過發文者稱，見到有人落車為車長「幫口」，自己落車時亦曾安撫車長：「我都唔該車長，遲到未必關你事的。」

不少網民看過片段後都力撐車長：「趕時間搭的士！」有人表示：「巴士遲到唔一定關司機事，人哋打份工仲要受氣」；有留言稱涉事乘客行徑拖累全車：「係咪真係要出事先知咩叫禍從口出。」

網民有話說：

Tracy Lip：阻住成車人，搭的士啦~咁樣鬧人實在太冇品

Victor Leung：司機做得好

Tony Yau：路面情況每日不同，車長控制到嘅做咗神仙啦，仲使坐喺司機位揸巴士？

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