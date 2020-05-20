兩位日本設計大師打造「藝綠潮都」　西九新盤矚目登場

舊區大變革，建構成市區綠洲。隨着政府大力推動傳統舊區重建，大角咀已蛻變成極具優勢地段。有發展商把握該區發展潛力，推出一系列住宅項目，最新一期請來享譽國際的植物獵人及殿堂級室內設計大師，將項目打造為「西九藝綠潮都」。其中討論度爆燈的，莫過於特色會所設施，包括全港首創的紫色綠洲及懸浮健身室。住戶恍如在空中健身，同時俯瞰園林美景，室內健身都可以盡情享受陽光，最適合崇尚健康自然的都市人！加上受惠於周邊奧運站的發展，附近住宅租值同步穩定上揚，相信新項目的投資回報亦可觀。

恒基位處旺角的最新住宅項目「利奧坊•曦岸」，設488個單位，提供開放式至三房多元化戶型。項目整體設計極具格調，兩位日本設計大師首度聯乘，打造約20,000平方呎園林及藝綠會所，大自然美景近在眼前。其中享譽國際的植物獵人西畠清順，打造全港首創紫色綠洲Garden Everpurple，以不同層次色調的紫色植物，拼砌出全新都市園林。會所另外一大亮點是其懸浮健身室。採用落地大玻璃的懸浮健身室，採光度十足，營造出居高臨下的感覺，住戶可一嘗獨特的空中健身體驗。一邊健身，一邊享受被園林及陽光包圍的寧謐，定可紓緩都市人的生活壓力。

項目毗鄰奧運站，瞬間連接港九核心，約10分鐘車程就可達3大CBD(東九龍、西九龍及中環)。交通配套便利，是保證住宅升值潛力的重要因素。縱觀數據，早前已入伙、項目第一期「利奧坊•曉岸」，租盤呎價為42至52元，不乏外區客承接。

配合智慧城市的腳步，項目以型格智能家居為主題，住戶可透過八達通、藍牙、QR Code或手機程式進出大廈入口，操作升降機、信箱及對講機。而會所及電梯大堂等部分位置更設有5G流動通訊基建，帶來完善的流動通訊體驗，作為前瞻生活的模範。

配套優勢強，家居內部當然不能輸蝕。參考同系列第二期項目「利奧坊•凱岸」的驗樓結果，工程監督師詹Sir曾到場為一伙兩房單位驗收，評多項工種獲得滿分，包括批盪、鋪磚、石材、廚櫃、家電等，相信今期項目同樣優質。

社區方面，大角咀一帶橫街小巷特色食肆林立，由過江龍食店至地道風味小店應有盡有。配合項目新建的基座型格商場，貫徹步行街概念，貫穿7期，匯聚周邊多條「食街」， 集飲食、購物及消閒於一身。配合新焦點Square Mile Central Piazza，可舉辦各式文創活動，為生活注入創意靈感。

小朋友亦可盡享先機，項目坐落優越校網，附近集合傳統名校。國際學校方面選擇繁多，有美國國際學校、英皇佐治五世學校等。而中學屬油尖旺區中學校網，區內傳統名校有真光女書院、華仁書院（九龍）、拔萃男書院、拔萃女書院，可為子女提供優良學習環境。至於32小學校網，亦有不少受歡迎的選擇。