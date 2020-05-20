房署開設編外職位　監督過渡性房屋專責小組運作

房屋署將開設1個首長級丙級政務官編外職位，以監督過渡性房屋專責小組的運作。

立法會人事編制小組委員會今早(20日)召開會議，建議在房屋署開設1個首長級丙級政務官編外職位，以監督過渡性房屋專責小組的運作，包括落實支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，以及其他促成非政府機構建議和推行過渡性房屋項目措施的實施情況，結果在14票贊成、8票反對和無人棄權下獲通過。

議員蔣麗芸表示支持興建過渡性房屋，但她認為既然政府成功覓地，詢問當局為何不選擇興建公營房屋。議員邵家臻說，該個政務官職位任期至2025年3月31日，詢問政府在其任期屆滿後的後續方向為何、是否代表已完成歷史任務。

議員郭家麒指，現時有大約20萬住戶輪候過渡性房屋，形容假如第1年內只得1000個單位落成是「凍過水」，詢問政府第3年有多少單位落成。

運房局副局長蘇偉文回覆指，因興建公屋所需的前期規劃時間較長，而興建過渡性房屋是較快，層數亦較少，加上亦須考慮閒置土地面對的局限，還有對住戶的健康影響及環保因素，若尋找到合適土地，政府當然會興建公屋。他又指，本港房屋問題是相當棘手問題，但仍要需要解決，5年後會再作安排。

運房局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘說，政府有信心完成3年內興建1.5萬個過渡性房屋單位目標，第3年將有1萬多個單位落成。